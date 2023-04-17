Две тонны кокаина стоимостью около 400 млн евро обнаружены около берегов Сицилии Фото: REUTERS

Финансовая гвардия Италия нашла дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии партию кокаина общим весом около двух тонн.

Как сообщается, Морские подразделения Фингвардии Италии нашли «многочисленные плавучие пакеты, скрепленные сетью и снабженные световым сигнальным устройством». Ведомство сообщает, что общая на черном рынке стоимость груза составила бы по меньшей мере 400 млн евро, что стало одним из рекордных в национальном масштабе.

Согласно предварительной версии, данный груз оставил в море корабль наркоторговцев для дальнейшей доставки на сушу. Всего данная операция позволила конфисковать 1 600 пакетов с кокаином, который был упакован в 70 крупных контейнеров.

Напомним, в прошлом месяце моряки Национальных военно-морских сил Колумбии нашли в Тихом океане 14-метровую подводную лодку с 2,6 тонны кокаина и двумя погибшими на борту. Стоимость того груза составила бы около в 87,5 млн долларов.