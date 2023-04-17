Посла США Трейси пригласили на заседание в Госдуму для дачи пояснений о биолабораториях на Украине

От Линн Трейси хотят услышать пояснения о деятельности биолабораторий США на Украине. Фото: REUTERS

Посла Соединенных Штатов Америки пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. От Линн Трейси хотят услышать пояснения о деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

Само заседание пройдет 18 апреля. В ходе него депутаты обсудят вопросы государственного контроля по закону об иноагентах и деятельности иностранных неправительственных организаций на территории РФ.

Ранее глава комиссии Василий Пискарев говорил о том, что решение пригласить Линн Трейси возникло после неявки замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Ее приглашали также в связи с расследованием деятельности американских биолабораторий на Украине.

Напомним, 13 апреля 2023 года в МИДе Ирана призвали к проведению расследования сообщений о военно-биологических лабораториях США на Украине и в других странах. По мнению Тегерана, учреждения представляют угрозу человечеству, а также являются нарушением международных обязательств.