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НовостиНаука17 апреля 2023 11:17

Пересильд рассказала про «тренировки на выживание» при подготовке к полету на МКС

Актриса заявила, что был полет «на невесомость»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Актриса заявила, что был полет «на невесомость».

Актриса заявила, что был полет «на невесомость».

Актриса Юлия Пересильд, которая снималась в первом художественном фильме, который сняли за пределами Земли, рассказала, про «тренировки на выживание» при подготовке к полету на Международную Космическую Станцию (МКС).

В первых актриса отметила, что это был первый подобный кастинг в ее жизни. «Такого в моей жизни, конечно, еще не было, но самое главное, что от меня мало что зависело. При прохождении этого кастинга ты даже не знаешь, как себе помочь», - заявила она.

Как рассказала актриса в конце мая прошлого года ей дали «большую кипу документов» на одну неделю. «Так началась подготовка», - отметила она, уточнив, что весь июнь проходила теорию, а в период с 24 мая до 18 сентября 2022 года команда поехала на Байконур, где «изучали бортовую документацию».

По ее словам, с июля «были тренировки на выживание». «Была одна тренировка. Один полет "на невесомость" был, возвращение в Москву. Дальше уже были тренировки в корабле, уже такие серьезные», - рассказала она.