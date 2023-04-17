Пересильд рассказала про «тренировки на выживание» при подготовке к полету на МКС

Актриса заявила, что был полет «на невесомость».

Актриса Юлия Пересильд, которая снималась в первом художественном фильме, который сняли за пределами Земли, рассказала, про «тренировки на выживание» при подготовке к полету на Международную Космическую Станцию (МКС).

В первых актриса отметила, что это был первый подобный кастинг в ее жизни. «Такого в моей жизни, конечно, еще не было, но самое главное, что от меня мало что зависело. При прохождении этого кастинга ты даже не знаешь, как себе помочь», - заявила она.

Как рассказала актриса в конце мая прошлого года ей дали «большую кипу документов» на одну неделю. «Так началась подготовка», - отметила она, уточнив, что весь июнь проходила теорию, а в период с 24 мая до 18 сентября 2022 года команда поехала на Байконур, где «изучали бортовую документацию».

По ее словам, с июля «были тренировки на выживание». «Была одна тренировка. Один полет "на невесомость" был, возвращение в Москву. Дальше уже были тренировки в корабле, уже такие серьезные», - рассказала она.