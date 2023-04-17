В России на 12 процентов выросло число занятых в IT-отрасли Фото: Shutterstock

В России за 2022 год на 12 процентов увеличилось количество человек, которые работают в IT-отрасли. Сейчас в ней заняты около 761 тысячи человек в стране. Уровень заработной платы у них вдвое выше, чем у других отраслях, а за год он вырос на 19%. Об этом рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

При этом наблюдается колоссальный дефицит айтишников.

Владельцы бизнеса и сами специалисты часто благодарят за предоставленные преференции и льготы, которые одобрены правительством России и Государственной думой. Поэтому сейчас единственной проблемой в отрасли можно назвать — кадры. Именно из-за нехватки людей, вся IT-сфера упирается в «стеклянный потолок».

Ранее KP.RU приводил слова президента России Владимира Путина о том, что реальная зарплата в стране должна вырасти на 3-5% в этом году. При этом он отметил, что инфляция имеет тенденцию к снижению.