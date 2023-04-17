Российские штурмовые отряды заняли за сутки два квартала в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые отряды за сутки овладели двумя кварталами в Артемовске, сообщили официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск», – рассказал он в ходе брифинга.

Поддержку штурмовых подразделений осуществляли воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск. Так, авиацией были совершены 22 вылета, а артиллерией выполнены 54 огневые задачи. В результате нанесенных ударов поражены украинские подразделения в районах Богдановки, Часова Яра и Константиновки Донецкой народной республики.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ при удержании Артемовска не жалеют ни город, ни своих бойцов.

Как писал сайт KP.RU, в Артемовске десантники на квадроциклах поджаривают украинскую технику, в то время как добровольцы прикрывают фланги.