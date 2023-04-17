Дипмиссия США в РФ отклонила приглашение послу Трейси посетить заседание Госдумы о биолабораториях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство США в Москве приняло решение отклонить приглашение к главе американской дипмиссии Линн Трейси посетить заседание комиссии Госдумы РФ во вторник, 18 апреля, для дачи объяснений о деятельности американских биолабораторий на Украине.

«Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси, посетить заседание комиссии Государственной думы Российской Федерации», - приводит ТАСС заявление, которое сделал в американском посольстве в Москве.

Напомним, ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что решение пригласить американского посла в Москве возникло после неявки замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая также была приглашена на фоне расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.