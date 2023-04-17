Newsweek: Десять стран Евросоюза уже не могут и не хотят помогать Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сразу десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать, о чём свидетельствуют слитые в сеть секретные документы, оказавшиеся в распоряжении американского издания Newsweek.

В интернет попала таблица атташе по вопросам обороны США в зарубежных странах, перечисляющая все западные страны и их возможности по поддержке Украины. Оказалось, что сразу десять стран из Европы уже не могут присылать Киеву помощь, не ставя под удар собственную экономику, да и политической воли к этой поддержке у них тоже нет.

Согласно таблице, странами со «снижающейся политической волей и возможностями» признаны Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что немецкие пользователи Twitter оказались возмущены риторикой Киева, когда замглавы МИД Украины Мельник в грубой форме потребовал от Европы новое оружие.