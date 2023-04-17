Бывший разведчик США Риттер предупредил о попытке втягивания России в конфликт с Грузией Фото: Александр КОЦ

Вашингтон пытается развязать конфликт между Россией и Грузией, так как Украина очевидно проигрывает. Ещё одна вооружённая конфронтация может, якобы, помочь Западу достичь своей цели. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, в интервью каналу Red Pilled TV.

«Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам», - заявил Риттер.

Якобы, если начнётся конфликт с Грузией, то это отвлечёт часть российских сил от планомерного уничтожения ВСУ, и позволит Украине перегруппировать силы. Однако разведчик считает, что это никоим образом не изменит ситуацию, и Грузия точно так же окажется просто жертвой западных амбиций.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заверила, что Западу не нужен второй фронт против России в её стране. Якобы, никому не нужна эскалация конфликта.