Пентагон предупредил, что ресурсы для военной помощи Украине небезграничны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ресурсы Соединенных Штатов для оказания военной помощи Украине экстраординарны, но не безграничны, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль в ходе совегоонлайн-выступления.

«У нас есть экстраординарный объем денег, который Конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным», – сказал замглавы Пентагона.

По словам Каля, Вашингтону потребуется полтора года, чтобы поставить Киеву истребители F-16, если передача самолетов будет одобрена американским Конгрессом. Как отметил замминистра, эти истребители вряд ли бы помогли Украине в весенних и летних конрнаступательных операциях.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля США заявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере в 2,6 миллиарда долларов. Вашингтон поставит Киеву в частности боеприпасы для систем ПВО и РСЗО.

Очередные поставки будут разделены на две части, в первую из них войдут боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, 400 гранатометов и примерно 200 тысяч боеприпасов к ним.