Прокуратура Москвы проверит Данилу Козловского на дискредитацию российской армии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации российской армии, сообщили в правоохранительных органах.

По информации ТАСС, с просьбой проверить артиста в Генеральную прокуратуру РФ обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПББК) Виталий Бородин после публичных высказываний актера о спецоперации на Украине и его призывов выходит на митинги. Как отметил в своем обращении Бородин, после начала СВО Козловский переехал в Соединенные Штаты, однако сейчас планирует вернуться в Россию и выступать на сценах театров.

Сам артист в своем Telegram-канале отверг обвинения главы проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. По словам Козловского, из России он не уезжал, к митингам не призывал и никаких доходов, кроме как от деятельности в РФ, не имеет. Актер и его адвокаты подготовили заявления с просьбой проверить Бородина и его проект, заявил актер.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ФПББК попросил Генпрокуратуру возбудить уголовные дела против народной артистки России Лии Ахеджаковой, а также признать ее иноагентом.