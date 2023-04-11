Генпрокуратуру попросили возбудить против Лии Ахеджаковой уголовное дело о госизмене

В начале февраля 2023 года все спектакли с участием Ахеджаковой были сняты из репертуара «Современника» Фото: Мила СТРИЖ

Генеральную прокуратуру РФ просят возбудить ряд уголовных дел против народной артистки России Лии Ахеджаковой, а также признать ее иноагентом. Соответствующее обращение на имя главы ведомства Игоря Краснова направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Как пишет ТАСС, Бородин просит Генпрокуратуру проверить актрису и затем привлечь к уголовной ответственности по трем статьям – государственная измена, возбуждение ненависти либо вражды, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Кроме того, общественник обратился с просьбой признать Ахеджакову иноагентом. По мнению Бородина, народную артистку России также нужно лишить наград и почетных званий.

Причиной обращения послужили проукраинские высказывания Ахеджаковой, из-за которых она осталась без работы в театре «Современник». Бородин добавляет, что актриса продолжает жить в России и делать заявления в украинских СМИ.

Напомним, в начале февраля 2023 года все спектакли с участием Ахеджаковой были сняты из репертуара «Современника» после ее скандальных заявлений, а 9 апреля стало известно, что Ахеджакова уволилась из театра.

Как ранее писал сайт KP.RU, певцом Валерием Меладзе заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство Москвы начало проверку в отношении артиста после обращения Бородина, который обратил внимание на публичную критику певцом спецоперации на Украине.