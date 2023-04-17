Богомаз: Предотвращена попытка незаконного проникновения в Брянскую область со стороны Украины

фото: пресс-служба правительства Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что нарушитель пытался пересечь российско-украинскую границу со стороны Украины, у села Запесочье, Погарского района. Он подорвался на минном заграждении, о чём чиновник написал в своих социальных сетях.

Согласно заявлению Богомаза, незаконную попытку пересечения границы предотвратило выложенное вдоль российскими военными минное заграждение. Заминированная полоса необходима для обеспечения безопасности государственной границы России и жителей населённых пунктов, расположенных в приграничных районах.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 6 апреля российские войска успешно пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть в Брянскую область. Границу России попытались пересечь около 15 боевиков, однако их вовремя засекли солдаты ВС РФ, после чего по группировке нанесли артиллерийский удар. Оставшиеся в живых диверсанты ретировались обратно на Украину.