Минобороны: российские военные уничтожили более 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили более 70 солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в ежедневной сводке о положении дел в районе проведения СВО рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, подразделения противника были поражены в районах населенных пунктов Терны и Григоровка (ДНР) и Червоная Дибровка (ЛНР). Были применены авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

Официальный представитель Минобороны сообщил также об уничтожении боевой бронемашины и самоходной гаубицы ВСУ.

Ранее четверо российских бойцов взяли в плен 12 солдат ВСУ в Артемовске. При этом украинские военные имели большое количество вооружения.

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