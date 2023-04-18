В МИД России: милитаризация информпространства Западом ведет к риску вооруженного столкновения

В МИД России указали на опасность милитаризации информационного пространства, которую ведут США и их союзники. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Милитаризация информационного пространства, которую ведут США и их союзники, может привести не только к разрушению связей между государствами, но и к вооруженному противостоянию. Такое мнение высказал директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства», - сказал Люкманов в интервью РИА Новости, добавив, что подобный подход расходится как с подходом России, так и большинства стран мира.

Дипломат указал на создание в США в рамках вооруженных сил такой структуры, как киберкомандование и использование Штатами и их союзниками информационно-коммуникационных технологий для «диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов».

«Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию», - предостерег Люкманов.

Ранее владелец социальной сети Илон Маск рассказал, что американские власти имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter. Маск уточнил, что правительственные структуры в Соединенных Штатах могли отслеживать в том числе и личную переписку пользователей Twitter.

Также сообщалось, что Илон Маск испугался российской системы радиоэлектронной борьбы: новое чудо-оружие способно сжечь спутники на огромных высотах.