Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», которая расположена в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении уточняется, что в ходе своего визита штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР российский президент принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров, которые доложили президенту «об обстановке на этом направлении».

Отмечается, что в ходе своего визита глава государства, как и ранее при посещении штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, подарив им копию иконы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе при посещении штаба группировки войск «Днепр», глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, вручив военным копию иконы, которая, как отметил российский президент, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи».