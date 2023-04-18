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НовостиПолитика18 апреля 2023 5:12

Путин в ходе посещения штаба «Днепр» поздравил военных с Пасхой, подарив копию иконы

Глава государства отметил, что икона принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин.

Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», который расположен на Херсонском направлении, где поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, вручив военным копию иконы. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе российского лидера.

«Глава государства поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи», - сказано в заявлении пресс-службы российского президента.

Напомним, как сообщил в пресс-центре российского лидера, в ходе своего визита в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области президент России заслушал доклады военачальников, в том числе командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича.