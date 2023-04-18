Си Цзиньпин заявил о намерении Китая развивать отношения с Северной Корей Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму, в которой заявил о готовности развивать двусторонние отношения между Китаем и Северной Корей. Об передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме Си Цзиньпин назвал Китай и Северную Корею «добрыми соседями», выразив готовность в содействии развитию дружественных отношений и их постоянному выходу на новый уровень.

Кроме того, в заявлении председатель КНР выразил внести вклад в укрепление мира, а также стабильности и процветания в регионе и на всей планете, «усилив стратегическую связь», совместно лидером КНДР руководя развитием отношений между Пекином и Пхеньяном.

Ранее глава КНДР отправил Си Цзиньпину телеграмму, поздравляя с переизбранием на пост председателя КНР. Ким Чен Ын тогда отметил, что «две страны защищают и продвигают общее дело социализма, сохраняя тесную поддержку и солидарность».