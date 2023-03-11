Си Цзиньпин в третий раз избран председателем КНР: Как это отразится на отношениях Москвы и Пекина

Отныне товарищ Си могущественнее, чем когда бы то ни было Фото: REUTERS

ДИМ-САМЫ И ГОЛОД

На просторах Поднебесной — новое политическое движение. Можно сказать, радикально-оппозиционное, хотя его поддерживает сам председатель КНР Си Цзиньпин. Называется «За чистые тарелки». В том смысле, что еду за собой надо доедать до конца. Сам видел: просишь в ресторане счёт, официант видит нетронутый дим-сам (пирожок) — и ругается, требует хотя бы надкусить. Съестное отныне выбрасывать нельзя!

А ещё недавно ведь как: созовёшь друзей, закатываешь пир, яств на столе — больше, чем могут съесть гости. Смотрите, мол, какой богатый! Да и еда в Китае — священнодействие, высшая похвала — уплетать, громко чавкая: показываешь хозяину, что тебе о-очень вкусно!

Но так было не всегда. Последний голод в самой населённой стране мира закончился, можно сказать, недавно — в 1961 году. Голод самый буквальный, из-за управленческих ошибок при создании колхозов и неурожая погибло до 15 миллионов человек.

Нынешнему председателю Си Цзиньпину тогда было восемь, он вместе с семьёй — партийной элитой — жил в богатом Пекине. Но через несколько лет, в 1965-м, отец угодил в опалу, и мальчик очутился в ссылке в провинции Хэбэй, где ещё свежи были воспоминания о недавнем бедствии. Детские впечатления — самые сильные…

А потом случилось как в китайской сказке. Благодаря отваге и усердию «маленький принц» одолел все препятствия — и после долгих лет упорного труда, вернув семье доброе имя, взошёл на вершину. 10 марта 2023 года Всекитайское собрание народных представителей (парламент) утвердило Си Цзиньпина на посту председателя на очередную пятилетку. Уже в третий раз. Такого не было со времён основателя КНР, главного в пантеоне коммунистических лидеров Поднебесной — Мао Цзэдуна.

Отныне товарищ Си могущественнее, чем когда бы то ни было. В прошлом десятилетии, первые два срока, ему нужно было оглядываться на предыдущего генсека, партийного патриарха Ху Цзиньтао. Тот считался «проамериканским» — ну, насколько это вообще возможно в Пекине. Однако на съезде Компартии Китая (КПК) минувшей осенью товарища Ху в буквальном смысле вывели под руки из президиума.

А сейчас (Китай — народная республика, правительство назначается парламентом, где самая большая фракция принадлежит КПК) — все 2952 депутата проголосовали за переутверждение Си на посту председателя.

«СТРАНЕ ПАНД НУЖНА СИЛЬНАЯ РУКА»

Прозападные либералы скажут: «подобное единомыслие — потому, что у людей промыты мозги и в СМИ лишь одна точка зрения». Действительно, местный интернет отгорожен от всемирной паутины «великой китайской стеной», большинство западных сайтов не работают, у привычного «гугла», «ютуба» и других соцсетей имеются китайские аналоги. Само собой, следующие генеральной линии партии.

Но на телефоне у каждого гражданина, кроме, быть может, стариков из глухих деревень, стоит простенькая программа для обхода «интернет-стены». В перерывах между запрещёнкой показывающая рекламу казино в островном городе Макао (на материке такие буржуазные излишества запрещены).

Буквально: едешь в лифте в пекинском небоскрёбе, а азиатский товарищ напротив читает с телефона вражеский «Блумберг» — информагентство из США, вещающее о «страшном кризисе в экономике Поднебесной».

То есть на самом деле доступ к другой точке зрения у образованных китайцев есть. Да и вообще, многие из них учились на Западе и прекрасно говорят по-английски. Но — по крайней мере, в большинстве — искренне поддерживают КПК и товарища Си.

— Когда наша центральная власть ослабевала, начиналась «эпоха враждующих царств», гражданская война с миллионами жертв, — рассказывает пекинский друг. — Посмотри хотя бы на метро: у нас многие толпятся на платформе перед дверями прибывшего поезда, мешают другим выходить. Вчерашние крестьяне, должно быть… Даже на таком уровне без «руководящей и направляющей руки» никуда! Что уж о государстве в целом!

При этом, продолжает мой друг, успехи партии отрицать невозможно. Последние 70 лет каждое новое поколение живёт лучше предыдущего, экономика по объёму превзошла американскую. Да, сейчас, по сравнению с жирными нулевыми, темпы роста ВВП упали — по различным подсчётам, 3-5% в год — но Китай теперь и тратит ресурсы умело, Си Цзиньпин ведёт кампанию по борьбе с роскошью. Отныне закатывать банкеты — нельзя, вручать чиновникам дорогие подарки — нельзя, строить небоскрёбы выше 500 метров — нельзя, а выше 250 м — только при «обоснованной необходимости».

КИТАЙ И СТАЛИН

Но и то, что воздвигнуто, впечатляет. Список стран мира по производству цемента (основного материала для строительства) за 2019 год: Китай — номер один, 2200 млн тонн; США — 89 млн тонн. Да-да, вы не ослышались, вторая цифра почти в 25 раз меньше первой. Поэтому можно догадаться, в какой стране — железные дороги славятся лишь катастрофами наподобие «Чернобыля в Огайо», а в какой — «поездами-пулями», летящими со скоростью 300 км/ч.

Всё это напоминает… эпоху Сталина; не даром Мао с ним дружил. Сначала — США в погоне за прибылью строят для вас сотни современных заводов (о переезде промышленности с Запада в КНР в 1980-2000 годы слышали все; а о том, что сталинская индустриализация 1930-х была по сути американской, вспоминать не любят). После чего довольный медведь — или панда — разворачивается к западным партнёрам филейной частью.

Почему он может себе это позволить? Потому что его управленческая система эффективнее. Внизу — свобода частной инициативы, «как поработали, так и заработали». Вспомните сталинские времена: можно было хорошо получать и жить в элитной квартире, если ты приносил пользу обществу, был лётчиком-героем или передовиком производства. Затем, когда в годы застоя наступила унылая уравниловка, СССР потихоньку стал загибаться.

И вот эту нашу ошибку Китай, пристально изучавший опыт распада Союза, не допустил. Если у китайца есть деньги — он может хорошо пожить. Гонять на крутой машине, петь караоке в дорогих ресторанах, носить брендовую одежду (на ней всё равно клеймо Made in China). Хочешь — купи квартиру-этаж площадью в тысячу «квадратов» в новой высотке и наслаждайся — не возбраняется, лишь бы деньги были заработаны честно. «Строим социализм с китайской спецификой».

Однако «пролетарского интернационализма» и в помине нет, нетитульные национальности (таковые живут на северо-западе, преимущественно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе) вовлекаются в китайский язык и культуру.

Это — нижний и средний уровни экономики.

Зато наверху — госплан, партийный контроль, де-юре частные банки и корпорации по сути контролируются государством. Которое — в отличие от наших «строителей социализма» брежневско-горбачёвских времен — не боится говорить о реальных проблемах. Например — свежая публикация в проправительственной (других и нет) газете China Daily. «У сельских врачей много проблем… плохие дороги, слабая матчасть, низкие зарплаты, молодёжь не идёт в профессию…» Но ничего, готово решение: товарищ Си обещал поднять поселковую медицину уже к 2025 году.

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?

Пытаясь понять, как же Китай снова стал великим, я иду… за литературой.

Не фанат советского времени, но помню: в центре каждого города располагался «Дом книги», огромный магазин, где задёшево можно было купить хоть развлекательные, хоть научные издания. И покупали, стоя в очередях. Попробуйте-ка найти книжный в сегодняшних торговых центрах. Разве что — жалкие закутки…

Тут — книжные магазины просто огромные, между стеллажами — кафешка и столики с розетками. Хочешь — приходи, как в библиотеку, на весь день, читай, работай. На полках — новинки западной литературы. Никакого железного занавеса; если там нет откровенно антикитайской дичи — фолиант переводится и издаётся на родине бумаги.

— Из русского что-нибудь есть? — спрашиваю, ожидая услышать фамилии «современных писателей» (сторонников Запада и Украины), коих либеральная литкритика возвела в нетленки.

— Ленин, «Тихий дон» Шолохова, «Как закалялась сталь» Островского — это у нас в школе учат. Толстой, Достоевский, Чехов.

Добивает меня… обычная областная библиотека. Не в столичном Пекине или богатом Шанхае, а в рабоче-крестьянской провинции Ляонин. Это два циклопических здания, каждое размером с аэропорт. Захожу, снимаю везде на видео, беру с полок книги (из-за таких размеров вся библиотека является одновременно читальным залом и книгохранилищем, ты сам находишь через каталог один из тысяч стеллажей и достаёшь нужное издание). И никто не требует у меня паспорт или читательский билет. Вот тебе и «авторитаризм»…

И ещё на углу — помещение с отдельным входом, открытое с вечера до утра. Хочешь «прийти в библиотеку в три часа ночи» и работать — пожалуйста.

Вот почему на улице вы не увидите играющих детей или слоняющихся подростков. Китаец с утра до ночи учится, читает, сдаёт экзамены и снова учится параллельно с работой. Поэтому и изучают в школах роман про Павку Корчагина, который так же бешено, не щадя себя, строил «новое общество».

КИТАЙЦЫ — ФАНАТЫ ПУТИНА

И продолжим о книгах. Среди образованных китайцев популярны исследования о российском лидере. Для них он — загадочен… и одновременно близок.

— Я обратил внимание на Владимира Владимировича, когда сам был подростком, 20 лет назад, — рассказывает знакомый бизнесмен из Поднебесной. — Стал читать его биографию. И меня поразил один факт. В конце девяностых у экс-мэра Петербурга, Анатолия Собчака (под его началом некогда работал Путин) начались проблемы, он заболел. И Путин, рискуя карьерой, помог ему вылететь на лечение за границу. В нашей культуре такое ценится — верность слову, лояльность руководителю, даже если тот угодил в опалу.

«Русская тема» продолжается в столице провинции Ляонин — Шеньяне, у нас известном под старым названием Мукден. В августе 1945-го, на завершающем этапе Второй мировой, Красная Армия с боями освободила его от японских оккупантов. И китайцы до сих пор берегут мемориал и кладбище воинов-освободителей, где сплошь — русские фамилии… Какой контраст с некоторыми другими странами экс-соцлагеря, где русофобия сочетается с полной утратой суверенитета и упадком реальной экономики.

Поэтому и про украинский кризис тут в газетах пишут деликатно, Россию во всех грехах, как на Западе, никто не обвиняет. Но и открыто Москву — как соседняя КНДР — не поддерживают. Китайцы думают прежде всего о собственном благе. Да, из России они получают по приемлемой цене газ и нефть, но и объём торговли КНР с США за прошлый год — почти $700 млрд, в 3,5 раза больше, чем с РФ. Терять такой рынок в одночасье никто не хочет.

Да и вообще, главная тема прошедшей сессии парламента — не Америка, не Украина и даже не строительство социализма, а… экология. Смог в Пекине поменьше, чем лет семь назад: тогда в «плохой» день в едкой дымке терялось соседнее здание, а сейчас видимость — уже в пределах квартала. Но это всё равно плохо!

Значит, партия и правительство принимают решение: всех пересадить с чадящих дизелей на электромобили, во всех городах ударными темпами достроить метро, ввести в строй сто новых энергоблоков АЭС за ближайшие 10 лет, запретить одноразовые пластиковые ложки в кафе — только деревянные, эко-перерабатываемые.

И можно не сомневаться, к следующей пятилетке — если не всё, то многое сделают. Для их пятитысячелетней цивилизации это — миг.