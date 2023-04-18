В МИД России заявили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Петр Ильичев сообщил, что инспекции судов в рамках зерновой сделки были возобновлены после того, как нарушившая процедуры Украина поняла, что их действия «нахрапом» не пройдут

«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдешь», - приводит РИА Новости слова дипломата, который отметил, что на данный момент эти правила стали соблюдать.

Ильичев уточнил, что ранее проверки судов не проводились только один день, однако на данный момент они проводятся, «как записано в стандартах процедуры». По его словам, иногда за один день проверку успевают пройти пять судов, но это, как он отметил «зависит и от погодных условий, а главное - зависит от того, как экипажи соблюдают правила».

Напомним, ранее в Кремле оценили возможности продления зерновой сделки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вторая часть договора до сих пор не работает, а перспективы, по его мнению, «не столь радужные».