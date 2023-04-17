Песков оценил перспективы зерновой сделки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможности продления зерновой сделки, заявил, что вторая часть договора все еще не работает, а перспективы, по его словам, не столь радужные.

«Они по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению», - заявил представитель Кремля, комментируя истекающей срок зерновой сделки.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона пошла на «небольшое обострение», приняв решение о продлении зерновой сделки на 60 дней, однако дальше Москва намерена думать, нужен ли этот договор вообще. По его словам, экспорт продовольствия в нуждающиеся страны не пострадает и вне рамок данной сделки.

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша накануне прислал письма странам-участницам данного договора, выразив обеспокоенность пробуксовкой этого соглашения.