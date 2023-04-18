Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал Артемовское направление эпицентром боевых действий Фото: Александр КОЦ

Артемовское направление на протяжении нескольких месяцев остается эпицентром боевых действий. Более полугода там уже идут ожесточенные бои. О такой обстановке рассказал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Он отметил, что именно на Артемовском направлении Россия сосредотачивает наибольшие усилия.

Артемовск находится к северу от крупного города Горловка и остается важным транспортным узлом для снабжения украинских подразделений на Донбассе, поэтому именно там и проходят важнейшие сражения.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Министерстве обороны РФ сообщили о взятии еще двух кварталов Артемовска. В ходе активных наступательных действий удалось освободить районы в юго-восточной и северо-западной частях города.

По всей линии соприкосновения удалось ликвидировать более 400 наемников киевского режима, а также множество военной техники и диверсионно-разведывательную группу противника.