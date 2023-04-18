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НовостиПолитика18 апреля 2023 8:35

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал Артемовское направление эпицентром боевых действий

Уже более полугода там идут ожесточенные бои
Роман ПОЛОСИКОВ
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал Артемовское направление эпицентром боевых действий

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал Артемовское направление эпицентром боевых действий

Фото: Александр КОЦ

Артемовское направление на протяжении нескольких месяцев остается эпицентром боевых действий. Более полугода там уже идут ожесточенные бои. О такой обстановке рассказал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Он отметил, что именно на Артемовском направлении Россия сосредотачивает наибольшие усилия.

Артемовск находится к северу от крупного города Горловка и остается важным транспортным узлом для снабжения украинских подразделений на Донбассе, поэтому именно там и проходят важнейшие сражения.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Министерстве обороны РФ сообщили о взятии еще двух кварталов Артемовска. В ходе активных наступательных действий удалось освободить районы в юго-восточной и северо-западной частях города.

По всей линии соприкосновения удалось ликвидировать более 400 наемников киевского режима, а также множество военной техники и диверсионно-разведывательную группу противника.