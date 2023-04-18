Медведев назвал лживыми тварями глав МИД G7, призвавших Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

Медведев заявил, что власти Японии плюют на могилы соотечественников, погибших в Хиросиме и Нагасаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление министров иностранных дел стран – членов Большой семерки (G7), призвавших Москву подтвердить недопустимость ядерной войны.

Политик назвал государственного секретаря США Энтони Блинкена странным существом, отметив, что тот упоминал про разрушения Хиросимы и Нагасаки, но не назвал свою страну, «которая это преступление и совершила».

«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине», - заявил замглавы Совфеда РФ, отметив, что такими требованиями эти министры «намекают на будущий ядерный конфликт».

Медведев также обратил внимание на то, что «все происходит в Японии». По его словам, такими действиями японское правительство «плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами».

Напомним, министры иностранных дел стран – членов Большой семерки также назвали неприемлемой «угрозу» России разместить ядерное оружие в Белоруссии.