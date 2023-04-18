Шойгу заявил, что взаимодействие России и Китая способствует снижению напряженности в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с китайским коллегой Ли Шанфу заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина способствует снижению напряженности в мире, а также оказывает стабилизирующее воздействие на обстановку.

«Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала», - заявил глава российского военного ведомства, назвав важным то, что Россия и Китай «одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта».

Шойгу отметил координацию действий Китая и России во время подготовки совместных морских и воздушных патрулирований, а также военных учений, которые проходят в том числе и в многосторонних форматах, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Напомним, ранее министр обороны Китая заявил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран, напомнив также о давней дружбе российского и китайского лидеров.