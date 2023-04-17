Министр обороны Китая Шанфу: отношения России и Китая не направлены против третьих стран

Глава Минобороны Китая напомнил, что сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран. Фото: REUTERS

Китай и Россия связаны крепкими отношениями, которые не направлены против каких-либо третьих стран. Об этом сказал министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи с президентом России Владимиром Путиными и главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу в воскресенье 16 апреля.

Отчет о встрече опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

«У нас очень крепкие отношения, они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне, и они очень устойчивы», - сказал Ли Шанфу, напомнив, что президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина связывает дружба.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что военное сотрудничество стран укрепляет доверительными отношения между ними. Работа в этом направлении ведется активно, подчеркнул он.

Видео встречи Владимира Путина и Ли Шанфу смотрите здесь на KP.RU.