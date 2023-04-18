Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежского фонда «Беллона» в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России изучила деятельность новержского неправительственного экологического фонда «Беллона»* и признала ее нежелательной в РФ. Об этом надзорное ведомство проинформировало во вторник, 18 апреля.

По информации Генпрокуратуры, фонд осуществляет свою деятельность в целях подрыва российской экономики и дискредитации внутренней и внешней политики страны, а также дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ. По мнению ведомства, работа «Беллоны»* угрожает «основам конституционного строя и безопасности» России.

Так, по данным Генпрокуратуры, «Беллона»* осуществляет финансирование организаций-иноагентов, а также пытается изменить российские законы. Кроме того, с начала спецоперации фонд занимается дискредитацией российских военных. Также «Беллона»* формирует мнение среди общественности о том, что политика РФ в природоохранной деятельности несостоятельна, а отечественные газовая и нефтедобывающая отрасли некомпетентны.

Данные о том, что «Беллона»* признана нежелательной в России, переданы в министерство юстиции РФ для того, чтобы фонд включили в соответствующий перечень.

Напомним, ранее Генпрокуратура признала нежелательными международную неправительственную организацию Transparеncy International* и литовскую организацию «Лига свободных наций»*.

* организация, признанная в РФ нежелательной