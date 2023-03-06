Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Transparеncy International Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации Transparеncy International.

Как сказано на сайте ведомства, деятельность организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач. Выступая формально за борьбу с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, объяснили в Генпрокуратуре.

Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции России для внесения организации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной литовскую организацию «Лига свободных наций».

В январе этого года ведомство признало нежелательной организацией Фонд Андрея Сахарова.