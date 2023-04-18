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НовостиПолитика18 апреля 2023 9:43

Песков прокомментировал возможность участия Путина в акции «Бессмертный полк»

Песков заявил, что пока не знает о планах Путина по участию в акции «Бессмертный полк»
Екатерина КОСОБОКОВА
Песков заявил, что пока не знает о планах Путина по участию в акции «Бессмертный полк»

Песков заявил, что пока не знает о планах Путина по участию в акции «Бессмертный полк»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 18 апреля, заявил, что альтернативные форматы «Бессмертного полка» будут востребованы среди жителей России. В то же время он добавил, что пока не может ответить на вопрос, будет ли принимать участие в акции президент РФ Владимир Путин.

«Здесь я не могу сказать насчет президента, но то, что эти альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами, это однозначно», - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос об участии Путина в альтернативных форматах «Бессмертного полка». Как ранее писал сайт KP.RU, во вторник, 18 апреля, стало известно о том, что традиционного шествия «Бессмертный полк» в России в этом году не будет. Акция пройдет в ином формате.

Напомним, ранее власти Крыма решили не проводить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Сделано это было в целях безопасности. В то же время глава республики Сергея Аксенов отмечал, что ветераны 9 мая не будут обделены вниманием.