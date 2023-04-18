Песков: Россия готова рассматривать идеи по урегулированию ситуации на Украине с учетом интересов Москвы

Песков выразил готовность РФ прислушиваться к идеям урегулирования ситуации на Украине только с учетом интересов Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская Федерация всегда готова прислушиваться к идеям по урегулированию ситуации на Украине, только если в них будет учитываться интересы Москвы. О такой позиции заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главное для России — обеспечивать собственные интересы, отметил он.

При этом Москва готова прислушиваться к идеям, которые действительно заслуживают внимания и принимают все озабоченности и интересы России. Комментируя предложение бразильской стороны, Дмитрий Песков отметил, что пока рано давать какую-либо оценку.

Для этого необходимо знать все нюансы и обладать информацией.

Ранее KP.RU рассказывал, что президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине. Он отметил, что противоборствующие стране не предпринимают ничего, для урегулирования конфликта, а Запад делает все для его продолжения.