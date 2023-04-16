Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил лидерам Китая и ОАЭ создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине, об этом он сообщил на пресс-конференции в Абу-Даби, передает Agence France-Presse. Противоборствующие стороны не предпринимают инициатив для прекращения конфликта, а на Западе делают все, чтобы он продолжался, отметил политик.

Глава Бразилии встретился с лидерами Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. На переговорах Лула да Сильва предложил объединить посреднические усилия в урегулировании конфликта на Украине. Формат, который подойдет для этого — подобный тому, который использует G20,

— Группа двадцати создана для спасения экономики, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать аналогичный G20 формат, чтобы положить конец этому конфликту и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что мы добьемся успеха, — сказал Лула да Сильва.

Он подчеркнул, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Единственный выход, который есть из украинского кризиса — усадить все стороны за стол переговоров, заявил президент Бразилии. Он вызвался быть посредником при проведении прямого диалога между лидерами России и Украины.

Отметим, что МИД РФ регулярно заявляет о готовности обсудить ситуацию. Против переговоров выступает украинская сторона: президент Владимир Зеленский законодательно запретил диалог с Москвой.