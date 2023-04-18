Названа следующая жертва политики США после Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия может стать следующей жертвой политики США после Украины из-за ее независимой позиции, близкой к России. Это может произойти даже несмотря на то, что формально она считается западным союзником, состоящим в НАТО и ЕС. Такое заявление сделал обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

Вашингтон уже использует все рычаги давления против правительства Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана.

Америка уже ввела санкции в отношении российского Международного инвестиционного банка, который базируется в Будапеште. Это стало первым прецедентом санкций против компании, которая находится в союзной для США стране.

При этом Ахмари добавил, что Штаты пытаются инициировать санкции и против лиц из окружения Орбана, которые близки к партии «Фидес». Они обвиняют их в коррупции и нарушении свободы прессы.

Также Америка действует так, чтобы исключить даже малейшее отклонение от пути идеологического конфликта против держав, которые отвергают устоявшуюся однополярную гегемонию США.

Ранее KP.RU приводил слова МИД Венгрии, в которых они заявили, что не будут отказываться от сырья из России ради чужих интересов. Венгерские интересы всегда будут оставаться на первом плане.