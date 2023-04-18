Медведев назвал «лживыми тварями» министров G7 из-за заявлений о ядерной войне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подверг критике призыв стран G7 к России подтвердить недопустимость ядерной войны.

Политик напомнил, что министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. В то же время, по его словам, Запад сам применяет ядерное оружие, но не признается в этом. Более того, от РФ требуют гарантий, хотя по сути «намекают» на «будущий ядерный конфликт» России и НАТО, считает Медведев.

«Вот же лживые твари. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине», - отметил зампред Совбеза.

Медведев также упомянул заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал разрушения Хиросимы и Нагасаки свидетельством «безмерных человеческих страданий», однако не стал говорить, действия какой страны привели к этим разрушениям.

Зампред Совбеза отметил, что министры иностранных дел стран – членов Большой семерки собрались в Японии. «Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами», - отметил политик.

Как ранее писал сайт KP.RU, главы МИД G7 назвали неприемлемой «угрозу» России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Такое заявление они сделали по итогам встречи в Японии. Министры также осудили «продолжающийся захват и милитаризацию» Россией территории Запорожской атомной электростанции.