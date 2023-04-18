Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 11:18

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление видео из «Википедии»

Вскоре суд рассмотрит еще два протокола о штрафах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление видео из «Википедии»

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление видео из «Википедии»

Фото: REUTERS

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы вынес новый штраф фонду Wikimedia. На этот раз за неудаление из «Википедии» статьи и видео о зацепинге штраф составил 800 тысяч рублей.

Как передает РИА Новости, протокол составили в отношении фонда Wikimedia Foundation за отказ удалить статью о зацепинге, а также видеозапись, которая была снята с камеры на крыше товарного поезда. Роскомнадзор 13 раз направлял сообщения о необходимости удалить данную информацию, отмечая, что она направлена на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья противоправных действий.

Это уже седьмой штраф, который был назначен Wikimedia. Так на прошлой неделе Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей за неудаление фейков о российской армии, а общая сумма штрафов достигла 12,6 млн рублей. Кроме того, вскоре суд рассмотрит еще два протокола.