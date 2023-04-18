Алаудинов заявил, что вышедшие из окружения в Белогоровке спецназовцы “Ахмата” представлены к наградам

Спецназовцы "Ахмата", которые вырвались из пятидневного окружения ВСУ в Белогоровке, будут представлены к государственным наградам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов сообщил, что все бойцы разведывательного-штурмового отряда спецназа “Ахмат”, вышедшие из окружения ВСУ из Белогоровки, представлены к государственным наградам.

“Все эти бойцы уже представлены к государственным наградам. Я считаю, что они эти награды реально заслужили. И в скором времени каждый из них уже рвется вернуться в строй. Это и есть их героическая сущность”, – рассказал помощник главы Чечни на телеканале “Россия-1”.

Алаудинов считает, что история этих бойцов может стать основой для книг и фильмов. Также он отметил, что при продвижении к Белогоровке бойцы отряда пленили украинских военных и добыли “огромное количество” важной разведывательной информации.

Напомним, глава Республики Чечня Рамзан Кадыров ранее подробнее рассказывал историю спецназовцев “Ахмата”, которые оказались заперты в одном здании и в течение пяти дней отбивались от атак противника. В результате героических поступков бойцы вырвались из окружения, параллельно уничтожив множество украинских военных.