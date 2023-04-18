Песков объяснил риском совместное появление Путина Шойгу и Герасимова в зоне СВО

Песков рассказал, почему Путин посетил зону спецоперации без Шойгу и Герасимова Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поездка президента России Владимира Путина в зону спецоперации в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова была бы слишком рискованной, поэтому российский лидер провел совещание с ними по видеосвязи.

“Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск”, – сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.

Напомним, 18 апреля 2023 года Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и заслушал доклады командующего Воздушно-десантных войск генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. Сайт KP.RU рассказывал все подробности визита российского лидера в Херсонскую область. На место Владимир Владимирович прилетел на военном вертолете, где его встретил обычный президентский кортеж с бронированным «Аурусом» и кучей полицейских машин. В ходе поездки он поздравил российских бойцов с Пасхой, а также подарил им копию иконы, принадлежавшей графу Дмитрию Милютину.