Госдума приняла закон о гражданстве для заключивших контракт с ВС России иностранцев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ во вторник, 18 апреля, сразу во втором и третьем чтениях приняла проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации».

Ранее во вторник, 18 апреля были приняты ряд поправок к закону о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российских войск, а также за совершение действий, которые содействуют угрозе нацбезопасности страны.

Данный закон предусматривает лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления, связанные с наркотиком.

При этом при приеме в российское гражданство предусматривается сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц. По упрощенной схеме получить гражданство могут участники государственной программы по переселению соотечественников, члены их семей, участник Великой Отечественной войны - бывшие граждане Советского Союза, получившие от государственных органов удостоверение ветерана, а также иностранные военные, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах (ВС) России.