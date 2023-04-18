Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

В Госдуме приняли поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену Фото: Shutterstock

Государственная дума РФ 18 апреля приняла поправки об ужесточении наказания за государственную измену. Новые поправки предусматривают за данное преступление наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На данный момент максимальное наказание за госизмену составляет 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Поправки вносятся в 275 статью уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает наказание за шпионаж, передачу за границу государственной тайны, переход на сторону противника, а также финансирование и любую помощь государствам, действующим против интересов Российской Федерации.

Напомним, недавно за шпионаж арестовали американского журналиста Эвана Гершковича, который, по данным спецслужб, по заданию США собирал представляющие государственную тайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Также недавно сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали двух украинских шпионов, которые собирали сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных Сил России на территории Херсонской области.