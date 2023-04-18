ЕС считает, что непродление зерновой сделки с Россией будет «катастрофичным» Фото: Иван МАКЕЕВ

Евросоюз опасается «катастрофических последствий» непродления зерновой сделки с Россией. При этом в Кремле назвали перспективы продления договоренности «нерадужными». Такая информация опубликована на портале РБК.

Срок текущего соглашения истекает 18 мая, если стороны не договорятся о его пролонгации.

В ЕС отметили, что Россия и Украина — системные игроки в глобальном масштабе, поэтому в Брюсселе будут сожалеть, если не удастся продлить зерновую сделку. В МИД России заявляли, что целых пять проблем для ее продления.

Ранее KP.RU рассказывал, что в МИД России заявили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки. Это произошло после того, как Украина поняла, что нарушения «нахрапом» не пройдут. Украинцы неоднократно нарушали правила и процедуры, а Россия настаивает на соблюдении всех условий, которые записаны в договоре.