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НовостиПолитика18 апреля 2023 12:27

ЕС считает, что непродление зерновой сделки с Россией будет «катастрофичным»

Срок текущего соглашения истекает 18 мая
Роман ПОЛОСИКОВ
ЕС считает, что непродление зерновой сделки с Россией будет «катастрофичным»

ЕС считает, что непродление зерновой сделки с Россией будет «катастрофичным»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Евросоюз опасается «катастрофических последствий» непродления зерновой сделки с Россией. При этом в Кремле назвали перспективы продления договоренности «нерадужными». Такая информация опубликована на портале РБК.

Срок текущего соглашения истекает 18 мая, если стороны не договорятся о его пролонгации.

В ЕС отметили, что Россия и Украина — системные игроки в глобальном масштабе, поэтому в Брюсселе будут сожалеть, если не удастся продлить зерновую сделку. В МИД России заявляли, что целых пять проблем для ее продления.

Ранее KP.RU рассказывал, что в МИД России заявили о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки. Это произошло после того, как Украина поняла, что нарушения «нахрапом» не пройдут. Украинцы неоднократно нарушали правила и процедуры, а Россия настаивает на соблюдении всех условий, которые записаны в договоре.