В зоне СВО погиб офицер офицер ГУР Минобороны Украины Сергей Лемец Фото: Дмитрий СТЕШИН

В зоне специальной военной операции погиб офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Сергей Лемец. В боевых действиях он участвовал еще с 2014 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

Также он был полевым командиром группировки неонацистов «Сотни Лева». Отмечается, что по некоторым данным он также координировал так называемую "оранжевую" революцию в 2005 году, а также Евромайдан в 2014-м.

Ранее KP.RU рассказывал, как на южно-донецком направлении российским снайперам удалось ликвидировать разведывательную группу украинских войск. Помимо этого удалось ликвидировать беспилотники «Фурия» и «Валькирия».

На Запорожском направлении удалось обнаружить гаубицу противника и минометный расчет, а при помощи артиллерийского огня удалось устранить намеченные цели.