У Евросоюза возникла новая угроза из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за ситуации на Украине у Европейского союза возрастает риск оттолкнуть от себя страны Восточной Европы. Ситуация вокруг зерновой сделки и запретами, введенными Польшей, Венгрией и Словакией, уже постепенно портит отношения между Восточной Европой и Брюсселем. Таким мнением поделился профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн в статье для The Spectator.

Если Брюссель не превратится в организацию, которая будет основываться на единогласии между избранными представительствами, то есть риск оказаться «на обочине».

Также, если Евросоюз не изменит свою централизованную технократию, которая только отдает приказы своим вассалам, то может столкнуться с расколом на континенте.

Он отметил, что сельское хозяйство необходимо восточноевропейским странам для выживания, а отдавая приоритет Украине, ЕС рискует вызвать раскол.

Ранее KP.RU писал, что ЕС считает непродление зерновой сделки с Россией «катастрофическим». Срок текущего соглашения истекает уже 18 мая, а в МИД РФ видят сразу пять проблем для его продления.