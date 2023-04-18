Посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр посетила МИД РФ

В здание МИД России на Смоленской площади 18 апреля прибыла канадский посол Элисон Ле Клэр. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В здание МИД России на Смоленской площади 18 апреля прибыла канадский посол Элисон Ле Клэр. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что дипломата вызвали в ведомство из-за грубого вмешательства во внутренние дела России и деятельности, которая не соответствует дипломатическому статусу. Ле Клэр покинула МИД РФ без комментариев.

Также в МИД были вызваны послы США и Великобритании. Посол Великобритании Дебора Броннерт также посетила здание российского дипведомства.

Ранее 17 апреля в Госдуме глава комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил о приглашении американского посла в Москве Линн Трейси. Такое решение, по словам депутата, возникло после неявки замгоссекретаря США Виктории Нуланд, также приглашенную на фоне расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.