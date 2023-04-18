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НовостиПолитика18 апреля 2023 11:14

Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД РФ из-за грубых вмешательств в дела России

Такое решение было принято в связи с деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады вызваны в Министерство иностранных дел РФ из-за грубых вмешательств в дела России.

Послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады вызваны в Министерство иностранных дел РФ из-за грубых вмешательств в дела России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады вызваны в Министерство иностранных дел РФ из-за грубых вмешательств в дела России.

В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады», - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного во вторник, 18 апреля.

Напомним, днем ранее, 17 апреля, глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, о решение пригласить американского посла в Москве Линн Трейси, которое, как он отметил возникло после неявки замгоссекретаря США Виктории Нуланд, также приглашенную на фоне расследования деятельности американских биолабораторий на Украине.

Как писал сайт KP.RU, посольство США в Москве приняло решение отклонить приглашение Госдумы РФ к главе американской дипмиссии.