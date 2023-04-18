Шведский производитель водки Absolut прекратит возобновленный недавно экспорт своей продукции в Россию Фото: Евгения ГУСЕВА

На фоне обрушившейся критики, шведский производитель водки Absolut решил прекратить недавно возобновленный экспорт своей продукции в Россию. Это решение принято с заботой о сотрудниках и партнеров, которые подверглись массированной критике в разных формах. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Стефани Дюрру.

Только на прошлой неделе в ряде СМИ сообщали о планах компании частично возобновить экспорт своей продукции в Россию.

Несмотря на то, что в Америке и Евросоюзе признают, что воздействие санкционных решений оказалось не столь существенным, на компании все еще оказывается давление.

Ранее KP.RU писал, что в России до конца весны откроются магазины Zara, Bershka и Massimo Dutti под новыми названиями. При этом новые коллекции уже готовы и привезены в страну сразу с новыми бирками.