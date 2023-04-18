Более семи тысяч бойцов ВСУ официально числятся Киевом пропавшими без вести Фото: REUTERS

По меньшей мере семь тысяч военнослужащих украинской армии, согласно официальным данным Киева, числятся пропавшими без вести. Из них больше половины, как заявил уполномоченный по этому вопросу Олег Котенко, находятся в плену. Об этом сообщает телеканал «Рада».

«Чуть более 7 тыс. Мы рассчитываем, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же находятся в плену. Где-то 60-65%, по нашей статистике», - заявляет Котенко.

Уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, уточнил что сейчас на Украине создают электронный реестр пропавших без вести. Через месяц планируется начать принудительный отбор биоматериалов у бойцов ВСУ, чтобы ускорить процесс определения личности в случае их смерти.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ВСУ уничтожили массированным артиллерийским ударом место, в котором содержались 14 украинских военнопленных. На то, чтобы убить собственных людей, неонацисты потратили около трёх сотен снарядов.