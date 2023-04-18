ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины выпустили восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка. Сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В населенный пункт Тоненькое в Киевском районе Донецка выпустили сразу пять натовских снарядов.

Также зафиксирован обстрел Куйбышевского района, по которому вооруженные формирования Украины выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. Еще сегодня удалось ликвидировать два беспилотника, которые были начинены тремя килограммами взрывчатки.

Ранее KP.RU писал, что в зоне СВО ликвидировали офицера украинской разведки Сергея Лемеца, который был полевым командиром одного из неонацистских подразделений. В боевых действиях он участвовал еще с 2014 года.