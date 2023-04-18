Politico: Власти США готовят беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

США могут в ближайшее время ввести новые экономические ограничения для борьбы с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Белом Доме, сообщило о намерении властей США объявить о беспрецедентных ограничениях американских инвестиций в Китай. По сообщению издания, ограничения будут направлены на технологическое и военное сдерживание КНР.

“Чиновники приближаются к соглашению по ключевому усилию, направленному на ограничение технологического и военного подъема Пекина. Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце”, – сообщили авторы статьи.

Издание отмечает, что власти США уже обсуждают с американскими предпринимателями возможные ограничения. Ожидается, что новые ограничения заставят бизнесменов уведомлять о новых инвестициях в технологии КНР, а также запретят некоторые сделки в критических сферах.

Напомним, в Белом Доме считают Китай одним из главных стратегических вызовов для Америки. По мнению Госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай является долгосрочным вызовом, который нужно учитывать даже при формировании бюджета. В данный момент, по его словам, происходит “переломный момент”.