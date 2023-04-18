Кабмин ФРГ: Система ПВО Patriot уже доставлена на Украину Фото: REUTERS

Правительство Германии сообщило на своём официальном сайте о том, что первый комплекс противовоздушной обороны Patriot, который Киеву обещали чуть ли не с самого начала спецоперации, доставлен на Украину.

Согласно обновлённому перечню военной техники, вооружения и боеприпасов, в котором власти ФРГ учитывают каждую поставленную киевскому режиму единицу снарядов и боеприпасов, теперь в распоряжении ВСУ есть одна установка Patriot с ракетами.

Также украинские военные получили от Германии 16 грузовиков Zetros (всего по бумагам их у Киева уже 76 штук), и два автомобиля для охраны границ (в общей сложности ВСУ получили от Берлина уже 124 такие машины).

Ранее KP.RU сообщил о том, что Пентагон начал намекать Зеленскому о небесконечности запасов вооружения на складах Запада. До поставок истребителей F-16 Киеву придётся ждать минимум полтора года.