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НовостиПолитика18 апреля 2023 19:51

Белый дом пообещал обеспечить Киев всем необходимым в грядущие кризисные недели и месяцы

Кирби: ближайшие недели и месяцы для Украины станут критическими
Сергей КУДРИН
Белый дом пообещал обеспечить Киев всем необходимым в грядущие кризисные недели и месяцы

Белый дом пообещал обеспечить Киев всем необходимым в грядущие кризисные недели и месяцы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующие несколько недель, возможно месяцев, станут для Украины критическими, и Киеву жизненно необходима помощь США, а Вашингтон в свою очередь даст ВСУ всё необходимое. С таким заявлением выступил на телеканале CNN координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

«Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им (властям Украины) те возможности, которые им понадобятся», - говорит Кирби.

Координатор Белого дома также подчеркнул, что несмотря ни на что Америка продолжит финансировать киевский режим, и будет дальше поставлять оружие, технику и боеприпасы для украинской армии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что представители Пентагона намекнули президенту Украины Владимиру Зеленскому на не бесконечность ресурсов американского военного ведомства, которые можно было бы выделить на поддержку ВСУ.