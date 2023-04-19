Финляндия из-за санкций, стремясь наказать Россию, лишилась ценных энергоносителей Фото: REUTERS

В стремлении наказать Россию Финляндия отказывается от необходимых ей ресурсов, об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Помимо нефти, газа и древесины, еще в сентябре прошлого года страна перестала покупать российский уголь», - говорится в статье.

Издание отметило, что от правительства потребовали немедленно прекратить транзит угля и отказаться от всех энергоресурсов «страны-агрессора».

В публикации подчеркнули, что прекращение импорта электроэнергии из России вынудило власти запустить выведенные из эксплуатации угольные станции.

По данным агентства, в прошлом году потребление «грязного топлива» выросло на 10%. При этом, газификация в стране находится на уровне всего 3%, поэтому для отопления используют древесину, мазут, уголь.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года премьер Финляндии Санна Марин заявляла, что энергетический кризис, возникший в стране, заставил государство жить в условиях «военной экономики».

Политик отмечала беспрецедентный характер нынешнего энергокризиса и добавила, что для его решения следует принять исключительные меры. В качестве одного из возможных вариантов для преодоления трудностей она допускала установление потолка цен на электричество.

В июле 2022 года в Финляндии рассматривали возможность перехода к веерным отключениям электроэнергии на фоне дефицита энергоресурсов.

Отмечалось, что финские власти предполагали обязать компании экономить ресурсы в часы пик, а также ввести ограничительные меры на экономию электроэнергии в домохозяйствах.