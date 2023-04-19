На Украине сообщили о проблеме, грозящей серьезными убытками

Украинские СМИ предупредили страну о весеннем половодье, грозящим убытками в сотни миллионов гривен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рекордное весеннее половодье на Украине угрожает серьезными убытками. О новой проблеме предупредило издание «Страна.ua», отметив, что под угрозой также оказался будущий урожай

В статье отмечается, что Украину «в буквальном смысле заливает». Как передает «Укргидроэнерго», уровень воды в 2023 году примерно на метр превысил аналогичные показатели 2022 года, отмечая, что такое явление происходит раз в десять лет, а подобный паводок наблюдался в стране в 2013 году. Сообщается, что на ликвидацию последствий потребуются сотни миллионов гривен.

«Паводок пока не закончился, о размере ущерба рано говорить. Но в любом случае он будет немалым. Хотя цифры не сопоставимы с тем ущербом, который наносит конфликт. И поэтому для нас сейчас убытки от "большой воды" все равно - не на первом плане», - заявил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он также указал и плюсы паводка, среди которых то, что «разгон» водной генерации позволит стране нарастить экспорт электроэнергии

Сообщается, что из-за половодье угрожает урожаю ранних овощей и ягод, дефицит которых может привести к росту цен на «огородную» продукцию на 10-15%.

Напомним, ущерб, который принесло наводнение в Ивано-Франковкой и Закарпатской областях Украины весной 2020 года, был оценен в 24 млн долларов.