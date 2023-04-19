Жители Артемовска отказались эвакуироваться в подконтрольные Киеву районы Фото: REUTERS

Мирные жители Артемовска отказывались эвакуироваться в районы города, которые были подконтрольные Киеву, оставаясь ждать российские войска. Об этом рассказал российский боец.

«Два пацана маленьких, одному - шесть, другому - восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас», - приводит РИА Новости его слова.

По его словам, российские бойцы продолжают эвакуировать мирных жителей Артемовска в безопасное зоны, а из города недавно вывезли восемь человек, из которых двоих детей. Отмечается, что иногда люди просят эвакуировать вместе с ними домашних животных.

«Попросили еще, чтобы мы освободили собачку из дома, мы обязательно это сделаем», - отметил российский боец.

Напомним, днем ранее, 18 апреля, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют почти 90% территории города Артемовска.